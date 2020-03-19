В сети набирает популярность челлендж с мытьём рук

Знаменитости поддержали челлендж с мытьём рук. Видео в Сеть выложил Хью Джекман. К акции присоединились российские актёры и певцы. Участниками стали: Павел Деревянко, Лера Кудрявцева, Анита Цой и Фёдор Добронравов. В сети появился русскоязычный хештег #МойДоДырЧеллендж.