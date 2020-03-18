Число займов до «получки» выросло в 1,5 раза

Россияне стали чаще обращаться к мирокредитам. Число займов до получки за последние три года увеличилось в 1,5 раза. Чаще всего деньги берут на неотложные нужды. Эксперты объясняют такой рост популярности микрофинансовых организаций ростом цен на многие услуги и товары. Тенденция при этом характерна не только для регионов, но и для столиц. Средняя сумма займа сейчас от 8 до 10 тыс. рублей.