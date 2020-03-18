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Трамп формально выиграл праймериз республиканцев

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Трамп формально выиграл республиканские праймериз. Решающими стали победы во Флориде и Иллинойсе. Стоит сказать, что у действующего президента почти не было соперников на первичных выборах. Партия сделала ставку на того, кто сейчас занимает Белый дом. А вот в стане демократов всё до сих пор непонятно. Джо Байден выиграл праймериз в Вашингтоне и теперь опережает Берни Сандерса на 151 голос делегатов. Впереди первичные выборы в Аризоне, Огайо, Иллинойсе и Флориде. Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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