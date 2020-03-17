Коронавирус обнаружен у пассажиров лайнера Costa Luminosa

С корабля Costa Luminosa, который прямо сейчас находится в Средиземном море, сняли как минимум двух человек с температурой и кашлем. Среди пассажиров есть россияне — возможно, до 30 человек. Официально судно не находится на карантине и движется в сторону Марселя. Прибытие в порт намечено на 18 марта. Туристическая компания обещает высадить пассажиров и доставить их домой. Всего пассажиров на лайнере около 2 тыс. человек. Всем туристам обещают также выдать кредит, равный стоимости поездки. Costa Luminosa отправился 5 марта из Форт-Лодердейл, штат Флорида, для совершения трансатлантического рейса. На корабль вызвали медиков, когда он пришвартовался в Сан-Хуане в воскресенье, 8 марта. У пожилой супружеской пары диагностировали коронавирус.