С космодрома Плесецк запущена ракета «Союз-2.1б»

Боевые расчеты Космических войск воздушно-космических сил запустили «Союз-2.1б». Ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк и должна вывести на орбиту спутник «Глонасс-М». В Минобороны сообщили, что это уже второй пуск «Союза» в 2020 году.