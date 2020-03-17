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С космодрома Плесецк запущена ракета «Союз-2.1б»

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Боевые расчеты Космических войск воздушно-космических сил запустили «Союз-2.1б». Ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк и должна вывести на орбиту спутник «Глонасс-М». В Минобороны сообщили, что это уже второй пуск «Союза» в 2020 году.

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