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Apple оштрафовали во Франции на €1,1 млрд

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Apple оштрафовали во Франции на 1,1 млрд евро. Компанию обвинили в том, что гаджеты продавались при помощи антиконкурентных методов. Речь идет о сговоре с конкурентами. Есть уже и официально обвинительное заключение от антимонопольного ведомства Франции. В тексте уточняется, что Apple договорилась с несколькими компаниями, а также оптовыми организациями о формировании цен на продукцию. При этом отдельно подчеркивается, что речь не идет о смартфонах от Apple.

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