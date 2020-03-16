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Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем задолженности по кредитам

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Тюменская область лидирует по размеру просроченного кредита. Средний размер неплатежа по займу составила 200 тыс. рублей на человека. Москва и Санкт-Петербург на втором месте по размеру долга. Жители мегаполисов задолжали 189 тыс. рублей и 180 тыс. рублей. Меньше всего сумма дефолтных кредитов в Севастополе. По словам экспертов, граждане брали в долг, чтобы сохранить образ жизни.

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