Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем задолженности по кредитам

Тюменская область лидирует по размеру просроченного кредита. Средний размер неплатежа по займу составила 200 тыс. рублей на человека. Москва и Санкт-Петербург на втором месте по размеру долга. Жители мегаполисов задолжали 189 тыс. рублей и 180 тыс. рублей. Меньше всего сумма дефолтных кредитов в Севастополе. По словам экспертов, граждане брали в долг, чтобы сохранить образ жизни.