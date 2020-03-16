Прямой эфир

В Центре реабилитации в Приморье умерла сбитая машиной тигрица

0
Фото: amur-tiger.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Найденная в выходные в Хабаровском крае тигрица умерла от полученных при столкновении с автомобилем травм. Об этом сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, передает «РИА Новости».

Ранее центр «Амурский тигр» сообщил, что в Хабаровском крае под мостом нашли крупную тигрицу, которая не могла сама передвигаться. Ее доставили на обследование в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье.

По словам Арамилева, тигрицу, вероятно, сбило большое транспортное средство. Ветеринары пытались спасти тигрицу, но она умерла.

«Как было на самом деле, предстоит выяснить в рамках доследственной проверки. У правоохранительных органов основная задача — найти виновника происшествия, а виновнику проще самому явиться в органы полиции», — подытожил он.

16 февраля рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес. Позднее стало известно, что от полученных травм тигр умер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Амурского тигра убили в Приморье
Тигрица Светлая и тигр Борис в ЕАО принесли второе потомство

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020