На Кольский полуостров обрушился шторм

На Кольском полуострове хозяйничает шторм. МЧС обещает порывистый ветер до 25–27 м/с, снег и метель. Многие дороги к населённым пунктам перекрыты. На трассах развёрнуты мобильные пункты обогрева. Накануне спасатели вызволили туристов, застрявших на перевале.