Вице-премьер Башкортостана оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратную Паралимпийскую чемпионку по плаванию Оксану Савченко оскорбил вице-премьер Башкирии.

Все произошло в одном из бассейнов Уфы, где Савченко тренировала спортсмена готовящегося к чемпионату России. Ирек Сагитов в грубой форме позвал чемпионку к себе.



После случившегося паралимпийка направила жалобу Главе Башкирии. Также Савченко обратилась к Иреку Сагитову в социальных сетях.



Уже вечером Оксане Савченко позвонил вице-премьер. Он принес спортсменке свои извинения.