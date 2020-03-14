СМИ сообщили о продлении «Монако» контракта с Головиным
СМИ сообщили, что российский полузащитник футбольного клуба «Монако» и сборной России Александр Головин подписал новый контракт с клубом из Монте-Карло. Соглашение будет действовать до лета 2024 года. Официального объявления пока не поступало.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в новом контракте нет пункта о сумме отступных при переходе в другой клуб, отмечается также, что зарплата игрока существенно вырастет.
Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В нынешнем сезоне Александр сыграл 25 матчей за команду с Лазурного берега, став автором трех голов и четырех результативных передач.
Полузащитник сборной России Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Владелец клуба — российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.