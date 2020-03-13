Генеральный директор МИЦ «Известия» выбран зампредседателя Общественного совета МВД РФ
В МВД РФ утвердили состав Общественного совета ведомства на ближайшие три года. Заместителем председателя выбран генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Удостоверение вручил лично глава ведомства Владимир Колокольцев.
В МВД РФ утвердили состав Общественного совета ведомства на ближайшие три года. Заместителем председателя выбран генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Удостоверение вручил лично глава ведомства Владимир Колокольцев.