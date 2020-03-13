Мигранты штурмуют пограничный пункт в Греции

Незаконные мигранты штурмуют пограничный пункт в греческом районе Эврос. В попытках попасть в страну они закидывают полицейских «коктейлями Молотова». Чтобы сдержать толпу, военным приходится применять слезоточивый газ и водометы. Анкара заявила, что не может больше сдерживать потоки мигрантов после обострения в сирийском Идлибе. За последние две недели в Грецию пытались попасть 45 тыс. выходцев из Ближнего Востока. Поток мигрантов хлынул сюда после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл границы с ЕС для беженцев.