Российские Ту-160 пролетели над Атлантическим океаном

Два ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Атлантическим океаном, а также Баренцевым и Норвежским морями. На отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали истребители ВВС Норвегии и Великобритании. Экипажи наших ракетоносцев отработали дозаправку в воздухе. Продолжительность полета «стратегов» составила более 15 часов.