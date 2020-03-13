Четверть российских работодателей одобряют идею штрафов за перекуры

Каждый четвертый работодатель в России готов ввести штрафы за перекуры для своих сотрудников. Идею предложил Минздрав еще год назад, но тогда она не нашла поддержки.

Наиболее нетерпимы к курильщикам малые предприятия. Больше половины их владельцев изначально предпочитают брать на работу тех, у кого нет этой вредной привычки.

Крупные компании, напротив, стараются не обращать на курение особого внимания.