Четверть российских работодателей одобряют идею штрафов за перекуры
Каждый четвертый работодатель в России готов ввести штрафы за перекуры для своих сотрудников. Идею предложил Минздрав еще год назад, но тогда она не нашла поддержки.
Наиболее нетерпимы к курильщикам малые предприятия. Больше половины их владельцев изначально предпочитают брать на работу тех, у кого нет этой вредной привычки.
Крупные компании, напротив, стараются не обращать на курение особого внимания.
Каждый четвертый работодатель в России готов ввести штрафы за перекуры для своих сотрудников. Идею предложил Минздрав еще год назад, но тогда она не нашла поддержки.
Наиболее нетерпимы к курильщикам малые предприятия. Больше половины их владельцев изначально предпочитают брать на работу тех, у кого нет этой вредной привычки.
Крупные компании, напротив, стараются не обращать на курение особого внимания.