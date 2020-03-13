Поток туристов из-за коронавируса во всем мире сократился

Совсем недавно ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. Страны все чаще закрывают авиасообщение, количество перелетов снизилось, поток туристов по всему миру упал.

Еще месяц назад в Италию приезжали со всех уголков света, сейчас же Колизей пустует, а площадь вокруг Миланского собора принадлежит голубям.