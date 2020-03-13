Puma сняла с продажи кроссовки с «образом Гитлера»

Компания Puma сняла с продажи кроссовки, которы якобы использовали образ Гитлера.

Производитель принес свои извинения и подчеркнул, что не хотел сделать каких-либо намеков на историческую персону.



Немецкий бренд оказался в центре скандала из-за того, что пользователи соцсетей разглядели в новой модели кроссовок образ фюрера. Черная окантовка напоминает зализанную прическу вождя нацистов, а язычок похож на усы.

Впрочем были и другие предположения — кому-то кроссовки показались похожими на Гоголя