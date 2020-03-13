Всю неделю мы наблюдаем панику и обвалы на биржах. Однако ситуация, когда рынки падают, не для всех так уж и плоха. Во-первых, за каждым сильным падением следует рост. А во-вторых, дешевые бумаги — хороший повод их купить. Как говорится, налетай, пока подешевело! Но человек, мало погруженный в будни фондового рынка, будет задаваться вопросом: а что покупать? Давайте попробуем разобрать, у каких бумаг наибольшие перспективы роста.

«Башнефть». Балансовые показатели этой компании крайне эластичны к макроэкономическим шокам. С 2002 по 2018 год чистая рентабельность организации в среднем составляла около 20%. «Башнефть» стабильно сохраняет свою стоимость для инвесторов.

Я по-прежнему ожидаю повышения цен на нефть в ближайшие кварталы. Мой целевой уровень стоимости сырья на конец года — не ниже $60 за баррель. На это повлияют макроэкономическое стимулирование в ведущих странах, отложенный проинфляционный эффект монетарной политики Центробанков в 2008–2016 годах и участившиеся случаи дефицита сырья на рынке.

Также на руку росту «Башнефти» играет и тот факт, что она стабильно выплачивает высокие дивиденды. Доходность по ним за последние пять лет составила более 10% для привилегированных и более 6% для обыкновенных акций в год. По итогам 2019-го ожидаемый уровень дивидендной прибыли по «префам» исходя из текущих цен составляет 9%.

«Газпром». Мой прогноз по цене акции компании в 2025 году — 433,64 рубля. Сейчас одна бумага «Газпрома» стоит около 164 рублей. Акции компании сильно просели из-за развала сделки ОПЕК+. Однако всё равно я считаю, что эта организация значительно недооценена по финансовым и производственным мультипликаторам по сравнению со своими аналогами. Цены акций компании существенно ниже справедливых уровней с точки зрения динамики производственных показателей. Моя оценка дивидендной доходности «Газпрома» по итогам 2019-го составляет 10% годовых.

«Сургутнефтегаз». Акции компании — это «машина» для хеджирования инфляционных рисков либо за счет долларов в кубышке, либо за счет нефти, которая формирует вторую половину финансового результата организации. Все факторы, обеспечившие рост «Сургуту», в последние месяцы остаются в силе. Это и перспективы компании на рынке слияний и поглощений, и, возможно, выкуп акций, а также недооцененность по мультипликаторам. Инфляционные риски в российской и мировой экономике представляются по-прежнему очень высокими с точки зрения средне- и долгосрочного периода, поэтому «машинка» рынку еще понадобится.

Моя оценка ожидаемой дивидендной доходности компании по итогам 2019 года составляет 10%, но это сравнительно высокий прогноз, учитывая слабое для финансовых показателей компании первое полугодие. Целевой уровень стоимости привилегированных акций компании на 2020 год составляет 67,39 рубля за бумагу.

МТС. Акции этой компании могут считаться «защитными» в периоды дефляционных шоков. Стоимость бумаг МТС близка к своим справедливым уровням. Компания переоценена по финансовым мультипликаторам по сравнению с аналогичными организациями. Однако ее основной драйвер — дивиденды. Думаю, что по итогам 2019 года они составят 8% годовых. Мой прогноз по стоимости бумаг на конец 2020 года — 315 рублей за единицу.

ГМК «Норникель». Ожидаемые компанией дивидендные выплаты по итогам 2019 года пока не пересмотрены и составляют 1222,6 рубля на акцию, или 6%. Оценка справедливой стоимости обыкновенной акции «Норникеля» на конец 2020 года составляет 23,9 тыс. рублей за штуку. Мои оценки учитывают стабильные — по отношению к ценам на середину декабря 2019 года — цены на медь, палладий, никель и платину до конца 2020 года.

Пожалуй, вот основные бумаги, которые сейчас можно прикупить, пока они подешевели. Но отмечу, что все мои оценки — это не инвестиционная рекомендация. Ситуация меняется очень быстро, и еще неизвестно, какие сюрпризы и «черные лебеди» могут прилететь вслед за коронавирусом и развалом сделки ОПЕК+.

Автор — финансовый аналитик

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