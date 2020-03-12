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Черчесов продлил контракт с РФС до конца 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Футбольный тренер Станислав Черчесов подписал новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом в четверг, 12 марта, пишет официальный twitter-аккаунт сборной страны.

«Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года», — говорится в посте.

Кроме того, в публикации тренеру пожелали дальнейших успехов на этой должности.

13 февраля глава РФС Александр Дюков анонсировал новый контракт с Черчесовым. Вместе с тем союз предложил Черчесову новый контракт еще в ноябре — тогда отмечалось, что документ находится у него на рассмотрении.

В октябре Черчесов в интервью разъяснил, почему сразу после выхода на чемпионат Европы – 2020 поставил глобальную цель — выиграть титул. По словам специалиста, футболисты воспринимают подобные задачи правильным образом. Однако 12 марта СМИ сообщили о намерении УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года, на ЧМ-2018 национальная команда дошла до четвертьфинала.

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