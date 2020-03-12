Еще несколько стран объявили о закрытии границы для туристов

Сегодня утром сразу несколько стран объявили, что закрывают свои границы для иностранцев. Всё это меры, чтобы недопустить распространения коронавируса. В США больше не будут принимать граждан Евросоюза, даже если они прилетели с деловым визитом. В Индии с завтрашнего дня отменили все туристические визы для иностранцев. В связи с этим Ростуризм призвал менять путевки в эту страну на другие направления. Власти Турции отложили начало туристического сезона. Теперь большинство гостиниц на берегу моря останутся закрыты как минимум до середины апреля. Власти Индонезии могут закрыть остров Бали, о планах уйти всей страной на карантин сейчас заговорили и в Австралии.