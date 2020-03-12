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В Минске договорились о разведении сил в Донбассе

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Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе. В населенных пунктах Золотое и Счастье должны быть открыты новые пункты пропуска через линию соприкосновения. Впервые за все встречи группы даже был подписан итоговый протокол. В нем закреплены обязательства Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Участники определили меры оперативного реагирования на нарушение режима тишины. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал о новом механизме урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, появится новая диалоговая площадка со странами – участницами «нормандского формата» — Германией, Россией, Украиной, Францийей и сторонами конфликта. А в течение недели участники контактной группы составят список удерживаемых, которые подлежат взаимной отправке на родину. Обмен, по предварительным данным, может произойти в марте.

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