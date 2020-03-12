Американский суд вынес приговор Харви Вайнштейну. Обладателя «Оскара» приговорили к 23 годам тюрьмы. Защита считает наказание чрезмерным. Скандал с Вайнштейном уже

изменил индустрию Голливуда. Отбывать срок титулованный продюсер будет в Нью-Йорке. Правда, Вайнштейну могут добавить число лет за решёткой. Харви предстоит ещё один

суд в Лос-Анджелесе.