Прямой эфир

В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в среду, 11 марта.

В пояснительной записке говорится, что предлагается внести изменения в п. 3 ст. 164 Налогового кодекса России для «восстановления и развития потенциала экономики страны».

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей
Рост цен на 5-7% может произойти на фоне повышения НДС на пальмовое масло

Инициативу авторы объяснили «логикой формирования единого евразийского экономического пространства», страны — участники которого имеют экономики переходного типа с ограниченными возможностями по созданию добавленной стоимости.

Если предложенные поправки одобрят, они могут вступить в силу с 1 января 2021 года.

В середине февраля депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Думу проект закона о снижении НДС с 20 до 15%. Глава политсилы Сергей Миронов утверждал, что мера «поможет нашей экономике» и позволит увеличить налогооблагаемую базу, а на третий год принесет дополнительную прибыль и поступления в бюджет.

Ставку НДС в России повысили с 18 до 20% в январе 2019 года. По данным Минфина, это позволит ежегодно увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей. В министерстве считают, что в ближайшие три года в госбюджет поступит более 2 трлн рублей.

Налог оплачивают юридические лица на всех этапах производства и продажи товара или услуги. Сумму закладывают в итоговую цену продуктов или услуг, фактически получается, что ее платят конечные потребители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Законопроект о снижении НДС до 15% внесен в Госдуму
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020