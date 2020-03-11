В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12%

Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в среду, 11 марта.

В пояснительной записке говорится, что предлагается внести изменения в п. 3 ст. 164 Налогового кодекса России для «восстановления и развития потенциала экономики страны».

Инициативу авторы объяснили «логикой формирования единого евразийского экономического пространства», страны — участники которого имеют экономики переходного типа с ограниченными возможностями по созданию добавленной стоимости.

Если предложенные поправки одобрят, они могут вступить в силу с 1 января 2021 года.

В середине февраля депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Думу проект закона о снижении НДС с 20 до 15%. Глава политсилы Сергей Миронов утверждал, что мера «поможет нашей экономике» и позволит увеличить налогооблагаемую базу, а на третий год принесет дополнительную прибыль и поступления в бюджет.

Ставку НДС в России повысили с 18 до 20% в январе 2019 года. По данным Минфина, это позволит ежегодно увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей. В министерстве считают, что в ближайшие три года в госбюджет поступит более 2 трлн рублей.

Налог оплачивают юридические лица на всех этапах производства и продажи товара или услуги. Сумму закладывают в итоговую цену продуктов или услуг, фактически получается, что ее платят конечные потребители.