В России отменят рыбоохранные зоны

В России собираются отменить рыбоохранные зоны. Документ разработан, чтобы исключить дублирующие требования, предусмотренные законодательством страны. В Минсельхозе считают, что для защиты флоры и фауны водоемов достаточно водоохранных зон. Однако, по мнению экологов, принятие документа обернется сокращением поголовья ценных рыб, а также расширит количество лазеек для браконьеров. Законопроект планируют внести в Госдуму через год — в феврале 2021 года.