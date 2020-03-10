Мосбиржа подготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа готовится к обвалу на российских торгах. Они откроются 10 марта после праздничных выходных.

Будут расширены границы ценовых коридоров. Также биржа повысила верхнюю границу возможного курса доллара с 70,4 руб. до 76 руб., евро с 79 руб. до 87 руб.

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