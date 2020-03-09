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Karoq

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В базе галогеновые фары со светодиодными ходовыми огнями
Фото: Skoda
В базе галогеновые фары со светодиодными ходовыми огнями
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Сзади Karoq можно узнать по фонарям необычной формы
Фото: Skoda
Сзади Karoq можно узнать по фонарям необычной формы
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Сиденья можно сложить прямо из багажника
Фото: Skoda
Сиденья можно сложить прямо из багажника
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Сложенные спинки сидений образуют заметную ступеньку — у машин с полноразмерной запаской ступенька будет меньше
Фото: Skoda
Сложенные спинки сидений образуют заметную ступеньку — у машин с полноразмерной запаской ступенька будет меньше
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В подполье тестовой машины — докатка
Фото: Skoda
В подполье тестовой машины — докатка
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