В Кремлевском дворце прошло шоу Валентина Юдашкина
В Государственном Кремлевском дворце прошло традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина. Модельер представил весенне-летнюю коллекцию haute couture. В наряды своей коллекции Юдашкин облачил и всех приглашенных звезд российской эстрады.
В Государственном Кремлевском дворце прошло традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина. Модельер представил весенне-летнюю коллекцию haute couture. В наряды своей коллекции Юдашкин облачил и всех приглашенных звезд российской эстрады.