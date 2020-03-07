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Тренер Медведевой рассказал о состоянии фигуристки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал о состоянии фигуристки Евгении Медведевой. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает Sports.

«Мне кажется, она немного упала духом», — сказал тренер.

По его словам, фигуристка продолжает тренироваться, но она пропустит чемпионат мира в Канаде.

Орсер также отметил, что Медведева обладает бойцовским характером.

В январе Орсер сообщал, что фигуристка из-за проблем с коньками снялась с произвольной программы чемпионата России – 2020 в Красноярске в конце декабря, после чего не отобралась в сборную на чемпионат Европы и чемпионат мира.

20-летняя Медведева в своей карьере дважды выигрывала чемпионаты России, Европы и мира, а также финал серии Гран-при — в сезонах-2015/16 и 2016/17. На зимних Олимпийских играх – 2018 россиянка завоевала два серебра — в женском одиночно катании и командном турнире. После олимпийского сезона спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и уехала в Канаду, где работает с Орсером.

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