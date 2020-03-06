В США появится Всемирный музей хип-хопа

В Бронксе начали отстраивать Всемирный музей хип-хопа. Здесь расскажут об истории, истоках и эволюции культуры. Среди основателей музея легендарный рэпер Кёртис Блоу, один из первых, кто достиг успеха в этом жанре в конце 70-х. На развитие проекта штат Нью-Йорк потратит немногим меньше $5 млн. Открытие пространства запланировано на 2023 год. По словам авторов идеи, музей должен стать домом для тех, кто любит хип-хоп.