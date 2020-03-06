В кинотеатрах страны стартовали трансляции спектаклей «Золотой маски»

В кинотеатрах страны стартовали прямые трансляции спектаклей «Золотой маски». Постановки можно увидеть в 60 городах на больших экранах. По словам организаторов, это уникальная возможность для зрителя стать причастным к происходящему. Всё это в рамках проекта «Золотая маска в кино».

Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко уже показал одноактные балеты «Ингер/Браун/Прельжокаж». Проект «Золотая маска в кино» проходит уже в шестой раз.