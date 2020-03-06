Кларк рассказала об украденном для нее подарке со съемок «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, получившая известность за роль Дейенерис в популярном сериале «Игра престолов», рассказала о том, что украл ее брат со съемочной площадки.
По словам актрисы, ее брат работал оператором на съемках.
«Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов», — пишет издание Daily Mail 5 марта.
Кларк добавила, что расплакалась, когда увидела подарок.
У всех Домов в сериале были знамена с эмблемой. У Таргариенов это красный дракон.
В декабре прошлого года стало известно, что Кларк сыграет главную роль в театральной постановке Джейми Ллойда, основанной на пьесе Чехова «Чайка».