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Кларк рассказала об украденном для нее подарке со съемок «Игры престолов»

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Британская актриса Эмилия Кларк, получившая известность за роль Дейенерис в популярном сериале «Игра престолов», рассказала о том, что украл ее брат со съемочной площадки.

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По словам актрисы, ее брат работал оператором на съемках.

«Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов», — пишет издание Daily Mail 5 марта.

Кларк добавила, что расплакалась, когда увидела подарок.

У всех Домов в сериале были знамена с эмблемой. У Таргариенов это красный дракон.

В декабре прошлого года стало известно, что Кларк сыграет главную роль в театральной постановке Джейми Ллойда, основанной на пьесе Чехова «Чайка».

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