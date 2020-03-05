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В Минздраве заявили о нехватке управленцев в сфере здравоохранения

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Во всех субъектах России не хватает управленческих кадров в сфере здравоохранения. Об этом 5 марта заявила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

«Действительно, управленческих кадров не хватает в любом субъекте РФ», — передает ее слова «РИА Новости».

Яковлева подчеркнула, что невозможно провести модернизацию первичного звена здравоохранения без управленца, который «правильно может оценить обстановку» и «принять правильные управленческие решения». Таких лидеров не хватает.

В октябре 2019 года в Минтруде и Минздраве сообщили, что ситуацию с нехваткой врачей можно разрешить привлечением мигрантов, имеющих врачебную специальность.

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