Четыре женщины устроили погром в вокзальном кафе из-за запрета пить пиво

В Новосибирской области четыре женщины едва не разгромили вокзальное кафе из-за запрета пить там принесенное с собой пиво. Об этом 5 марта сообщили в сибирском управлении на транспорте МВД России.

Инцидент произошел в кафе на вокзале города Барабинск. В полицию обратилась продавец кафе, расположенного в здании вокзала. Она рассказала, что компания из четырех женщин нарушает правила общепита и употребляет принесенные с собой алкогольные напитки. На соответствующие замечания женщины реагировали агрессивно, выражались нецензурно, мешали остальным посетителям и продолжали распивать пиво. Также женщины разбросали по полу продукты, а затем перевернули один из столиков кафе.

Прибывшие на место полицейские доставили нарушительниц в дежурную часть, где составили административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах. После этого женщины вернулись в кафе и продолжили застолье со спиртным. Во время очередного конфликта с персоналом одна из нарушительниц бросила в лицо продавцу находящуюся на прилавке продукцию и разбила ногой стекло в нижней части витрины.

Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Максимальное наказание за данное преступление составляет два года лишения свободы, пишет сайт kp.ru.

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