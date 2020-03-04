К 8 марта активизировались мошенники

В России активизировались мошенники перед 8 марта. Количество вредоносных рассылок и спама выросло на 20%, похожий подъем наблюдается во время всех праздников и больших распродаж. На почту приходят якобы письма от известных брендов, ресторанов, развлекательных центров и разных сервисов. Жертвам предлагают купить что-нибудь, причем срочно. Предложения выглядят очень реалистично, за годы злоумышленники хорошо отработали способы привлечения покупателей. Но при переходе по ссылке на ваше устройство загружается вирус. Таким образом преступники собирают личные данные с ваших карт и учетных записей в соцсетях. Эксперты советуют: перед тем чтобы кликнуть по заветной ссылке, самостоятельно проверяйте подобные «уникальные предложения» и держите в голове сервисы, на которые оформляли рассылку.