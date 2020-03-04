МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира

МГУ показал отличный результат в предметном рейтинге QS. Московский университет попал в топ-100 лучших вузов мира. В области «Естественные науки» занял 21-е место, в области «Искусство гуманитарные науки» — 47-е. Рейтинг оценивает более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам. Аналитики смотрят на академическую репутацию, востребованность выпускников и цитирование научных статей.