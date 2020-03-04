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МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира

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МГУ показал отличный результат в предметном рейтинге QS. Московский университет попал в топ-100 лучших вузов мира. В области «Естественные науки» занял 21-е место, в области «Искусство гуманитарные науки» — 47-е. Рейтинг оценивает более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам. Аналитики смотрят на академическую репутацию, востребованность выпускников и цитирование научных статей.

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