Модный дом Chanel представил новую коллекцию в Париже. Ткань № 1 грядущего сезона — осень/зима, судя по образам, твид. Украшения крупные, яркие, не обошлось без традиционного жемчуга. Этой осенью не стоит стесняться массивных брошей и заметных нашивок на одежду. Еще одна заметная деталь Chanel — драгоценные кресты, с необычным украшением выходила практически каждая модель.