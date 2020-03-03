Велодорожку начали обустраивать на набережной в центре Волгограда

Двухполосная трасса для велосипедистов появится на Набережной Волгограда. Велодорожка на нижней террасе протянется почти на километр. Рабочие приступили к подготовке песчаного основания. На песок уложат слой щебня, сверху зальют мелкозернистый асфальтобетон.

Дорожку шириной 3 м проложат вдоль всей благоустраиваемой парковой зоны, от памятника БК-13 до центральной лестницы. Такая инфраструктура для любителей велосипедов появится на Центральной набережной Волгограда впервые. Позже вдоль прогулочной аллеи поставят скамейки, вазоны для цветов, а зеленая зона дополнится декоративными деревьями и кустарниками, отмечает ресурс novostivolgograda.ru.

В феврале сообщалось, что в Волгограде на месте заброшенного дендрария планируют создать парк с фонтанами и оранжереей. Участок площадью 28 га планируют поделить на административную, экспозиционную и научно-экспериментальную зоны. Проект предусматривает создание фонтанов, прогулочных аллей, парка декоративных деревьев и кустарников, а также демонстрационных площадок с лианами и живыми изгородями.