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Букеты к 8 Марта подорожают на 10-15%

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Букеты к 8 Марта в этом году будут дороже на 10–15% — это связано с плохими погодными условиями в странах, где выращивают растения. Самые популярные цветы к празднику — розы и тюльпаны. Наименьшим успехом пользуются мимозы, их подарит всего 1% покупателей. Цветы в Россию везут из Латвии, Нидерландов, Сербии. Но подарить букет — не лучший выход из ситуации. Оказывается, чаще всего россиянки получают путевки за границу. Опрос к празднику провел популярный агрегатор авиабилетов. Отмечать 8 марта отправлялись в Париж, Венецию, Прагу. 22% девушек дарили чемоданы, спальные мешки, фотоаппараты. Еще 6% женщин предпочли экстремальный вариант для 8 Марта — прыгали с парашютом и летали на аэростате.

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