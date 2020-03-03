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Весенняя уборка раньше срока начнется в Самарской области

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Из-за аномально теплой зимы месячник по благоустройству в Самарской области стартует раньше срока. С таким предложением выступил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, из-за теплой зимы весна в Самарской области начнется раньше. Если в обычные годы традиционная уборка территорий стартует 1 апреля, то в 2020 году есть возможность начать работу раньше привычного срока. Азаров дал поручение главам муниципалитетов составить план-график уборочных мероприятий, сообщает НИА «Самара».

К уборке территорий присоединятся крупные промышленные предприятия, а также представители малого и среднего бизнеса. Также на субботники могут выйти жители городов и сел. Во время месячника по благоустройству в регионе будут работать пункты выдачи инвентаря.

Месячник по благоустройству продлится до майских праздников. Перед 75-летием Победы в Великой Отечественной войне жители Самарской области уделят особое внимание памятникам и местам захоронений воинов.

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