Испанский велотурист доехал от Магадана до озера Байкал

Испанский велопутешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, совершающий пробег от Магадана до Иркутска на велосипеде, добрался до озера Байкал, которое располагается примерно в 250 км от пункта назначения. Об этом он рассказал 2 марта на своем YouTube-канале.

«Я уже видел Байкал, чему очень рад. Здесь, в Сибири, конечно, намного легче, чем на Колыме или в Якутии. Температура держится примерно на –20 градусах, бывает и теплее. Это уже почти Испания для меня после 60-градусных морозов. Мне осталось совсем немного, но пока сложно сказать, когда именно я доберусь до Иркутска. Здесь шел сильный снег, и мне приходилось останавливаться. Погода непредсказуемая», — рассказал иностранец.

В 2018 году испанец начал свое путешествие по трассе «Колыма», ночуя по ходу маршрута в палатке. Она не спасла его от зимних холодов, и в 50-градусный мороз Пахаресу помогли лишь ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, которые доставили замерзшего путешественника в ближайший населенный пункт. Отморозившему пальцы иностранцу пришлось прервать свое путешествие для лечения в Магадане, а затем и на родине, в испанской Сарагосе.

Однако 27 декабря 2019 года испанец начал свой пробег заново. В начале января его велосипед в Якутии вышел из строя, но Пахаресу удалось справиться с поломкой самостоятельно. Несколько раз путешествию иностранца препятствовала аномально низкая температура, столбик термометра опускался до –62 градусов.Кроме того, Хосе прерывал путь из-за своего желания побывать на Полюсе холода в Оймяконе.