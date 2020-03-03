Мишустин обсудил с вице-премьерами благоустройство малых городов
Глава правительства Михаил Мишустин обсудил с вице-премьерами благоустройство малых городов. Он рассказал о подведении итогов всероссийского конкурса соответствующих проектов. Размер призового фонда конкурса составил 5 млрд рублей.
Глава правительства Михаил Мишустин обсудил с вице-премьерами благоустройство малых городов. Он рассказал о подведении итогов всероссийского конкурса соответствующих проектов. Размер призового фонда конкурса составил 5 млрд рублей.