Истребитель МиГ-31 перехватил условного нарушителя границы над Камчаткой. Там сегодня проходили летно-тактические учения. Отработали принуждение к посадке самолета, нарушившего воздушную границу. Летчики истребителя обнаружили воздушное судно, установили контакт с пилотами, а после этого подали сигнал. Когда ответа не последовало, условного нарушителя сопроводили до ближайшего военного аэродрома, где борту пришлось совершить посадку.