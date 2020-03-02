У православных христиан по всему миру начался Великий пост

У миллионов православных христиан по всему миру начался Великий пост. Он продлится семь недель и завершится в Пасху, в этом году она выпадает на 19 апреля. Это самый долгий и строгий пост в календаре. Для верующих многодневное воздержание — время молитв и ограничений в быту, они касаются не только пищи, но и веселого времяпровождения.