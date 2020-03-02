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В бывшем доме священника в Сен-Тропе нашли клад драгоценных камней

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Рабочие случайно обнаружили клад с сапфирами, рубинами и изумрудами во время реконструкции бывшего дома священника во французском Сен-Тропе. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Le Figaro.

По данным издания, один из строителей нашел тайник, когда разбирал камни. В нише были помещены несколько портсигаров, в которых лежали десятки камней, всего около 60. Их происхождение пока не выяснено.

Стоимость клада будет поделена между рабочим и новым владельцем здания.

Отмечается, что с 1928 года здесь жили священники, а в 2017 году дом продали бельгийскому застройщику за €8 млн.Новый владелец планирует переоборудовать помещение и превратить его в бутик.

В ноябре сообщалось, что кладоискатель-любитель из Великобритании нашел в Шервудском лесу, широко известном благодаря легендам о Робин Гуде, золотое кольцо с сапфиром времен Средневековья,

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