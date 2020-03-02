Финал олимпиады «Я – профессионал» начался в Иннополисе
В Казани определят лучших молодых робототехников. В университете Иннополис начался финал олимпиады «Я – профессионал».
Первенство – часть проекта «Россия – страна возможностей». Студенты решали проблемы с роботом-манипулятором и программировали дронов, летающих в пространстве.
В финал прошли студенты из 12 регионов России.
В Казани определят лучших молодых робототехников. В университете Иннополис начался финал олимпиады «Я – профессионал».
Первенство – часть проекта «Россия – страна возможностей». Студенты решали проблемы с роботом-манипулятором и программировали дронов, летающих в пространстве.
В финал прошли студенты из 12 регионов России.