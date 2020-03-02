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Россия поставит США еще четыре двигателя для ракет Antares

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Фото: Global Look Press/Aubrey Gemignani/Nasa
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Еще четыре двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares поставит в США «Научно-производственное объединение Энергомаш» (предприятие Роскосмоса). Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости».

На сайте госзакупок НПО Энергомаш объявило тендер на поставку вакуумно-дуговой листовой нержавеющей стали для комплектации двигателей РД-181 с номерами с 24А по 27А. Ранее предприятие сообщало, что с 2015 года поставило в США 22 двигателя такого типа. Они имели номера с 2А по 23А.

Таким образом, американской стороной заказано еще четыре двигателя, уточняет агентство.

Antares используются для запуска грузовых кораблей Cygnus на Международную космическую станцию. Двигатели РД-181 ставятся на первую ступень ракеты (по два двигателя). К настоящему времени осуществлено семь пусков ракет Antares с РД-181 (14 двигателей).

Соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180 Москва и Вашингтон заключили в 1997 году. Около трех лет назад конгресс США пытался отказаться от российских ракет, в частности от РД-180, но впоследствии отменил запрет из-за отсутствия аналогов. По просьбе Пентагона законодатели одобрили приобретение у России еще 20 двигателей.

Американские СМИ писали, что из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские ракетные двигатели до 2025 года.

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