СМИ сообщили о сбитых турецкими военными самолетах в районе Идлиба

Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило государственное сирийское агентство Sana.

«Силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, пилоты успели катапультироваться, сейчас их жизни ничто не угрожает.

Других подробностей пока не сообщается.