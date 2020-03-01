Роспотребнадзор напомнил правила поддержания иммунитета

Для сохранения иммунитета необходимо соблюдать простые правила, так как способность организма защищаться от вредных микроорганизмов на 50% зависит от образа жизни, который ведет человек. Об этом в воскресенье, 1 марта, во Всемирный день иммунитета, напомнили в Роспотребнадзоре.

Различают врожденный иммунитет и приобретенный (активный, пассивный). Иммунитет начинает формироваться еще до рождения человека. Пассивный иммунитет формируется в организме после введения вакцины.

Негативно на иммунитет влияют, в частности, нерациональное питание, длительные стрессы, перенесенные травмы, операции, вредные привычки. Сохранить иммунитет помогут здоровое питание, здоровый сон не менее восьми часов в сутки, закаливание и подвижный образ жизни.