На Байкале стартовал международный фестиваль скорости «Байкальская миля»

В Бурятии стартовал легендарный фестиваль «Байкальская миля». В этом году на ледяные трассы выйдут 70 команд. Это гонщики из России, Франции, Германии, Польши, Италии.

Фестиваль проводится уже во второй раз и считается ответом американским гонкам на озере Бонневилль.