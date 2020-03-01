Одна из заключительных вечеринок Радио JAZZ прошла в саду «Эрмитаж»

В субботу в Москве состоялась одна из заключительных вечеринок Радио JAZZ в саду «Эрмитаж». Под звуки джаза взрослые и дети надели коньки и вышли на лед. Темой последнего дня февраля стал зеленый цвет.

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